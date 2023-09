PUBBLICITA

Il Fondo nazionale per l’inclusione delle persone sorde o con ipoacusia mette a disposizione dell’Alto Adige 249.792 euro. La Giunta provinciale ha recentemente creato le condizioni per l’accesso al fondo da parte di enti pubblici e privati altoatesini (come diffuso dall’Ufficio stampa della Provincia). Tutte le informazioni in merito per chi fosse interessato a fare richiesta sono disponibili su sito web della Provincia e sulla nuova pagina della rete Civis. Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio per le persone con disabilità entro il prossimo 25 settembre. Dopo aver verificato la completezza e il contenuto dei documenti presentati, l’ufficio provinciale preposto stilerà una graduatoria in base a criteri di priorità stabiliti.

PUBBLICITA

Il finanziamento è destinato a coprire la realizzazione di azioni e progetti che contribuiscano alla promozione delle conoscenze e delle competenze sull’uso della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile. Il finanziamento si applica inoltre allo sviluppo di un servizio provinciale di interpretariato nella lingua dei segni destinato ai cittadini che necessitino di accedere ai servizi pubblici, compresi i servizi di emergenza e per l’uso di tecnologie che riducano le barriere di accesso all’informazione o alla comunicazione; servizi destinati a persone affette da sordità o con problemi di udito, con apparecchi acustici o impianti cocleari. Le iniziative finanziate devono essere proposte e attuate in aggiunta alle attuali misure e ai progetti già previsti a livello provinciale.

Documenti da scaricare