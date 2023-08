PUBBLICITA

Ad ottobre partiranno ad Asti due corsi promossi dall’Istituto dei sordi di Torino: si tratta del corso della Lingua dei Segni italiana (LIS) e del corso Assistente alla Comunicazione e Autonomia per persone con disabilità sensoriale.

Il corso LIS, della durata di 60 ore, sarà tenuto in presenza da insegnanti madrelingua sordi e può essere frequentato da operatori del Terzo Settore, insegnanti di ogni ordine o grado, sanitari, educatori, OSS, psicologi e tutti coloro interessati e incuriositi da una lingua capace di far prendere forma alle parole. Le lezioni prenderanno il via l’11 ottobre 2023 e termineranno il 22 maggio 2024.

Il corso di assistente alla comunicazione e autonomia per persone con disabilità sensoriale è un corso teorico di specializzazione che concerne diversi ambiti legati alla disabilità sensoriale ed in particolare alla sordità e cecità: logopedia, storia e cultura, linguistica e didattica, programmazione, progettazione educativa, tiflologia, braille, strumenti tecnologici per persone sorde o ciechi. È stato rimodulato in formula mista, online (80%) in presenza (20%). Al termine occorrerà sostenere un esame finale per conseguire l’attestato.

Il corso è di natura professionalizzante, fornisce specializzazione per chi lavora già o ha intenzione di inserirsi nel mondo educativo, fornisce formazione specifica per insegnanti, di ogni ordine e grado. L’assistente alla comunicazione è una figura professionale prevista per il supporto delle persone sorde in tutte le scuole. Le lezioni inizieranno il 7 ottobre 2023

L’Istituto dei Sordi di Torino è soggetto accreditato a livello Nazionale, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la formazione del personale della scuola con Decreto Ministeriale del 18/10/2007 e nuova direttiva di accreditamento 170/2016.

Per avere informazioni su costi, modalità lezioni e regolamento scrivere a: asti@istitutosorditorino.org

