Interprete di lingua dei segni italiana e di lingua dei segni italiana tattile: iscrizioni fino alle 12 del 4 agosto

Parma, 31 luglio 2023 – C’è tempo fino alle 12 di venerdì 4 agosto per iscriversi ai colloqui di selezione per il nuovo corso dell’Università di Parma in Interprete di lingua dei segni italiana e di lingua dei segni italiana tattile.

Si tratta di un corso di laurea triennale a orientamento professionale, ad accesso programmato locale con selezione per colloquio.

15 i posti disponibili. I colloqui di selezione si svolgeranno a distanza nella settimana dal 21 al 25 agosto.

Oggetto di studio del corso sono la lingua dei segni italiana (LIS) e la sua cultura e la lingua dei segni italiana tattile (LIST). Entrambe verranno approfondite in ogni loro aspetto, storico, sociale, legale, artistico, per fornire ai futuri professionisti e alle future professioniste la possibilità di essere adeguati alle sfide richieste dai diversi frangenti lavorativi, anche in relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni.

Il corso consentirà di applicare le conoscenze teoriche acquisite direttamente nel mondo del lavoro con competenze di elevato profilo professionale, nell’ambito di una formazione attenta a concordare la solidità scientifica dei contenuti alla spendibilità nel mondo del lavoro.

Circa un terzo della formazione (50 CFU) è costituito dal tirocinio formativo.

La figura professionale formata sarà l’interprete in LIS e LIST, figura di specialista in grado, grazie alle competenze specifiche multidisciplinari acquisite, di garantire assistenza alle imprese, agli enti e agli istituti pubblici.

Tutte le info di dettaglio nel bando e in questa pagina web