Forum dei Giovani Caserta: al via due corsi sulla cultura sorda e la Lingua dei Segni

Prosegue l’attività di formazione gratuita offerta dal Forum dei Giovani di Caserta rivolta a tutta la cittadinanza. Previsti per il 18 ed il 25 luglio un Laboratorio di Lingua dei Segni italiana e cultura sorda.

“Da proponenti dell’iniziativa, siamo estremamente soddisfatti – dichiara Gioventù Casertana – per la realizzazione di questi due incontri. I temi che andremo a trattare saranno: comunicazione visiva, buone pratiche per favorire l’inclusione ed accenni di grammatica LIS. Ringraziamo nuovamente la docente del corso, formatrice ed interprete Antonella Fruguglietti per averci dato la sua piena disponibilità.

È un tema importante e sensibile, e speriamo possa interessare e coinvolgere la collettività, in particolare modo la fascia giovanile, affinché si venga ad incrementare sempre più un sentimento di inclusione comunicativa nonché trasmissione culturale ancora poco valorizzati nel nostro territorio”.

L’attività è aperta a tutti e si terrà presso la sede sita in Piazza Ruggiero 11.

Per iscriversi al laboratorio compilare il format presente sulla pagina Instagram forum.giovani.caserta. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo mail forumgiovani@comune.caserta.it