Bambini con disabilità sensoriali più integrati grazie ad assistenti specializzati

Bambini con disabilità sensoriali più sereni nella comunicazione a scuola, con la famiglia, nelle relazioni sociali. E’ questo l’obiettivo del Corso Base per Assistenti alla Comunicazione, organizzato e gestito da ATS Brianza e partito questo mese. Il progetto è un’edizione unica ed è destinato ad un massimo di 30 persone. Prevede la formazione di nuove figure di Assistente alla Comunicazione nell’ambito della disabilità sensoriale, uditiva e visiva, a fronte delle difficoltà incontrate dagli Enti erogatori di servizi per gli studenti nel reperimento di questo tipo di figure.

IL CORSO DI ATS BRIANZA

Finanziato da Regione Lombardia, il corso di Ats Brianza è gratuito; i docenti sono stati individuati grazie alla loro esperienza e provengono da Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Istituto dei Ciechi di Milano e ANS Associazione Nazionale Subvedenti di Milano. Garantiranno 260 ore complessive seguite da una prova finale a marzo del 2024

COSA FA L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE

Per capire l’importanza dell’attività degli assistenti , va detto che si tratta di figure che facilitano la comunicazione, l’apprendimento, l’integrazione e la relazione tra il soggetto con disabilità visiva e/o uditiva, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali. Lo fanno attraverso una serie di interventi a supporto degli studenti che Ats Brianza riassume così: “promuoverne e potenziarne il percorso di crescita armonica e di autonomia attraverso interventi educativi e abilitativi; supportarli nella didattica, aiutandoli ad accrescere e sviluppare le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali attraverso l’esperienza dell’apprendimento; attuare una maggiore integrazione nelle Istituzioni Scolastiche e Formative, contribuendo a costituire e a realizzare gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato“.

L’offerta formativa rientra nella tipologia “Formazione permanente” e al termine del percorso, previo superamento dei test intermedi e della prova orale finale, verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite. “Il corso è un’opportunità per il territorio e per gli erogatori – commenta Ats Brianza – in quanto consentirà di formare nuove figure a supporto delle famiglie”.