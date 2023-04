Lingua dei segni. I corsi di apprendimento dell’Aps ‘Filippo Smaldone’: iscrizioni aperte

PUBBLICITA

di Paolo Longo

Pronti a partire i nuovi corsi di apprendimento della Lis (lingua dei segni italiana) organizzati dall’Associazione di promozione sociale (Aps) “Filippo Smaldone” con il patrocinio dell’Associazione nazionale per gli interpreti Lis (A.N.I.Lis) con l’obiettivo di facilitare la relazione tra persona udente e persona sorda.

Il corso è suddiviso in 3 livelli: livello A1 (base) da 150 ore, livello A2 (medio) da 150 ore e livello A3 (superiore) da 200 ore e sarà preceduto da una settimana gratuita di sensibilizzazione sulla sordità e sulla lingua dei segni (10 ore).

I corsi avranno luogo presso le sedi dell’Aps “Filippo Smaldone” in Via Lecce, 36 a San Cesario di Lecce e al Centro pastorale “Filippo Smaldone” a Carbonara (Bari) e avranno inizio quando verrà costituito il gruppo (fino al raggiungimento dei posti stabiliti).

“Dal momento che il linguaggio Lis è stato riconosciuto ufficialmente dallo Stato, numerose sono state richieste per apprendere la conoscenza della lingua specialmente per chi si prende cura delle persone non udenti – Suor Ines De Giorgi -, abbiamo sentito l’urgenza della delicata problematica che ha come obiettivo principale l’inclusione delle persone con disabilità, seguendo lo spirito del santo fondatore, San Filippo Smaldone”.