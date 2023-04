Lingua dei segni, al via il corso organizzato dal Movimento 5 Stelle per impararla

Trenta le ore di lezione con i madrelingua per imparare ad interagire con le persone sorde e segnanti che si terranno nella sede del partito di via Bologna: tutti i dettagli

Un corso di trenta ore per imparare ad interagire con le persone sorde e segnanti imparando le basi della Lingua dei segni italiana (Lis).

Prende il via il corso organizzato dal Movimento 5 Stelle di Pescara che il tema più volte lo ha portato anche in consiglio comunale. Saranno esperti di madrelingua a tenere le lezioni pratiche che si svolgeranno a partire dal 18 aprile nella sede del partito di via Bologna 7: gli appuntamento sono il martedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21.

Venti i posti disponibili per seguire le lezioni nel corso delle quali saranno fornite le basi grmmaticali, le modalità espressive e strutturali della Lis. Il costo del corso è di 90 euro (3 euro ad ora) e al termine ai partecipanti sarà rilasciato un attestato.

Per partecipare è possibile chiamare il 347 5019951 o inviare una mail a movimento5stellepescara@gmail.com fornendo i propri recapiti