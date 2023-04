Corso base gratuito di 30 ore per imparare la Lingua dei segni (LiS). Si parte il 15 aprile

PUBBLICITA

di Stefano Rollo

Il comune di Campi Salentina, attraverso l’assessorato alle politiche sociali e grazie alla collaborazione dell’associazione “Utopia Sport” di Vernole e il C.s.a.in. (Centri sportivi aziendali e industriali) organizza un corso base di 30 ore per l’insegnamento della Lingua dei Segni.

Le lezioni si terranno ogni sabato, a partire dal 15 aprile e fino al 27 maggio prossimi, dalle 16.30 alle 19.30, presso la sala Don Pietro Serio, in Piazza Libertà, a Campi Salentina.

Insegnante d’eccezione sarà la salentina Grazia Turco, pluricampionessa di handbike e tennistavolo, impegnata da sempre e in prima linea per la tutela dei diritti dei disabili, nel mondo dello sport e non solo, nominata lo scorso giugno Cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

“Il corso – dichiara Alessandro Conversano, assessore alle politiche sociali del comune di Campi Salentina – è realizzato gratuitamente e si avvale, per la sua attuazione, della preziosa collaborazione di Grazia Turco che ringrazio per la disponibilità dimostrata. L’obiettivo è quello di informare e sensibilizzare sulle tematiche di base inerenti all’interazione con le persone che comunicano attraverso il linguaggio dei segni. Il corso – conclude l’assessore – è rivolto non solo a quanti operano nel sociale o agli educatori ma è un’occasione da cogliere per tutti i cittadini”.

Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione telefonando al numero 351-6725069.