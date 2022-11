Corso in linea di Lingua dei Segni (LiS), per iscriversi c’è tempo fino al 30 novembre

PUBBLICITA

C’è tempo fino al 30 novembre per iscriversi al corso Lis – Lingua dei segni di primo livello, promosso dalla sezione bellunese dell’Ens e dalla cooperativa Blhyster.

Il corso, aperto a tutti coloro che sono interessati a conoscere la cultura sorda e desiderano acquisire le basi della lingua dei segni, fornirà gli strumenti necessari per comunicare con le persone sorde e utili per la comunicazione con persone che hanno altre disabilità. Non sono richiesti particolari requisiti per l’accesso.

Il percorso è particolarmente indicato per educatori, docenti, operatori del settore sociale e sanitario. Il programma didattico del corso si sviluppa in 155 ore di lezione e comprende Lis pratica (135 ore); grammatica Lis (10 ore) e discipline complementari (10 ore).

Le lezioni si svolgeranno su piattaforma Zoom a partire dal 9 gennaio 2023, ogni lunedì e giovedì dalle 17.30 alle 20.30 e un sabato mattina al mese.

Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale, verrà rilasciato dalla Sezione provinciale Ens di Belluno un attestato comprovante il livello di competenza linguistica raggiunto.

Le iscrizioni si chiuderanno il 30 novembre e il corso verrà attivato al raggiungimento di 18 iscritti. I posti disponibili sono 24. Per informazioni: 351 7387065, info@blhyster.it