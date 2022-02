Aperte le iscrizioni al corso di lingua dei segni

PUBBLICITA

Una serie di lezioni informative nel corso delle quali sarà possibile apprendere le basi della lingua dei segni (LiS) e dei comportamenti appropriati da tenere con una persona sorda.

La Sezione Provinciale ENS di Forlì-Cesena apre ufficialmente le iscrizioni per il corso LiS di 1° livello in riferimento all’anno 2022-2023. Per partecipare alle lezioni non è richiesto alcun requisito specifico, le iscrizioni infatti sono aperte a tutti. Nel corso del primo appuntamento, in programma per venerdì 18 marzo alle ore 19 presso “Ens Forlì/Cesena” nei locali della ex scuola di Villa Calabra (Via Cervese, 4303), saranno descritti tutti i corsi che si svolgeranno presso la sede cesenate.

Nello specifico, il corso di Lingua dei Segni, sarà attivato nel mese di aprile e tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre la fine del mese di marzo. Per informazioni e delucidazioni l’ufficio è aperto tutti i martedì e i mercoledì dalle ore 9 alle ore13; tutti i giovedì dalle ore 14,30 alle ore 18,30.

A disposizione dell’utenza anche il contatto telefonico 0547 324310 oppure l’indirizzo mail forli@ens.it.