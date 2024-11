BRUXELLES\ aise\ – La Commissione europea ha adottato orientamenti volti a promuovere il diritto delle persone con disabilità a vivere in maniera autonoma e a essere integrate nella comunità.

Gli orientamenti – spiega Bruxelles – forniscono raccomandazioni pratiche agli Stati membri riguardanti l’utilizzo dei fondi dell’UE per accelerare la transizione dall’assistenza in istituto all’assistenza nell’ambito della comunità e a una vita autonoma per le persone con disabilità.

L’obiettivo è rendere l’autonomia delle persone con disabilità una realtà, offrendo loro i mezzi per scegliere la modalità, il luogo e le persone con cui vivere, dando loro accesso a una serie di servizi di sostegno sul territorio e garantendo la parità di accesso ai servizi.

Gli orientamenti sono un’iniziativa “faro” della strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, che contribuisce al rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui l’UE e tutti gli Stati membri sono parti. Gli orientamenti sono volti anche a sostenere l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. (aise)