Due nigeriani hanno aggredito e picchiato una donna francese sordomuta su un autobus

E tutto questo per cosa? Per rubarle una collana d’oro. Il fatto ha avuto luogo domenica 28 aprile a Rouen, capoluogo della Normandia. Erano circa le 22 quando i due immigrati – uno di 25 e l’altro di 46 anni – si sono avvicinati alla donna sul mezzo pubblico. Hanno iniziato a strattonarla con violenza per strapparle la catenina. Uno dei due, poi, deve averla colpita anche al labbro con un pugno fino a farla sanguinare. La donna, avendo anche un braccio ingessato, non ha potuto fare nulla per divincolarsi. Nel frattempo l’autista dell’autobus, che in quell’attimo viaggiava sul boulevard de l’Europe, si è fermato e ha bloccato le porte, facendo naturalmente scattare l’allarme.

Come riporta il canale francese France 3, la polizia è giunta sul posto nel giro di qualche minuto e ha invitato gli aggressori a scendere. Secondo quanto ricostruito, i due soggetti erano ubriachi e non capivano nulla di quello che le forze dell’ordine dicevano loro. I due si trovano ora in custodia cautelare e un’indagine per rapina è in corso. Secondo quanto riportato da un ufficiale di polizia giudiziaria, uno di loro è un immigrato irregolare. Ora la visione della registrazione delle telecamere di sorveglianza consentirà di ricostruire in modo più accurato la vicenda.

http://www.ilgiornale.it