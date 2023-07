Barbie, Margot Robbie fuoriclasse vera: eccola alle prese con la lingua dei segni

PUBBLICITA

Margot Robbie ne sa una più del diavolo: l’attrice, attualmente al cinema in Barbie, interpreta proprio Barbie stereotipo, quella Barbie “che ti viene in mente non appena pensi a Barbie”, come si presenta la stessa Robbie nel film. E se l’iconica bambola Mattel è bellissima e bravissima, nella vita reale è anche molto dolce come mostra una clip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rolling Stone (@rollingstone)

Nel video, la popolare attrice interagisce con un fan attraverso la lingua dei segni: la clip è tornata virale dopo essere stata pubblicata originariamente nel 2022 durante la premiere di Amsterdam dove Margot Robbie recita accanto a Christian Bale e John David Washington. E in clima “Barbie” come non potevamo non concentrarci sull’abilità di Robbie nel comunicare con la lingua dei segni? Sembrerebbe che ci siano molte abilità di Robbie ancora nascoste! Nel blockbuster di Greta Gerwig, l’attrice ha sfoderato anche tutte le sue qualità di ballerina, confermando anche un’altra insolita abilità, ossia quella di saper piangere a comando (e Margot Robbie spiega anche come!).

Barbie, a discapito di quanto si possa pensare, non sarà un film per bambini ma esplorerà il femminismo nel ruolo della società odierna attraverso il concetto che ha rappresentato Barbie per decenni e i momenti carichi di emozioni di certo non mancheranno! Il lato emozionale, in Barbie risulta fondamentale e in particolare in una scena di Barbie che Gerwig non avrebbe tagliato per un nessun motivo al mondo.

Il successo della pellicola sull’iconica bambola Mattel ha conquistato, fin dal primo giorno di debutto, il box office portando sul grande schermo un’incredibile performance di Margot Robbie, perfetta nel ruolo di Barbie!

Barbie è al cinema!

Di Erika Giacira