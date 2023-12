Nove parchi di Abu Dhabi vincono il premio dell’Unione mondiale dei disabili

PUBBLICITA

ABU DHABI, 22 dicembre 2023 (WAM) — La Municipalità di Abu Dhabi ha annunciato che nove parchi per persone determinate (POD) in tutte le isole di Abu Dhabi e nel continente hanno ricevuto il premio dell’Unione mondiale dei disabili per il 2023.

Sono stati rilasciati certificati di accreditamento per i parchi annunciati come strutture amichevoli per le persone con disabilità per l’attuazione degli standard ambientali mondiali per le persone con determinazione (POD) e per fornire loro strutture di intrattenimento sicure e sostenibili.

I parchi che hanno ricevuto il premio, classificati in livelli d’oro, argento e bronzo, sono stati il Dolphin Park, il Al Boom Park, il Al Siji Park, il Dalma Park, il Al Bahya Park, il Al Khatm Park, il Al Jouri Park, la Khalifa Square e il Rabdan Park. Il riconoscimento motiva il Comune ad intensificare gli sforzi per creare ambienti inclusivi.

Il Comune di Abu Dhabi si impegna a migliorare le strutture con parcheggio dedicato, terreni migliorati e servizi accessibili, rafforzando la sua dedizione all’accessibilità e garantendo che Abu Dhabi rimanga un leader nell’inclusività.

Redazione ESG Data

fonte: wam.ae