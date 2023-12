In Serbia le persone con disabilità sono “invisibili”

PUBBLICITA

Le persone con disabilità in Serbia subiscono discriminazioni sistemiche e vivono al limite della povertà, ha dichiarato a Euractiv Serbia Branko Jokić, presidente dell’Associazione delle persone con disabilità Feniks.

Sebbene non esista un database unico sul numero di persone con disabilità in Serbia, si stima che ce ne siano circa 800.000.

Parlando con Euractiv Serbia, Jokić ha sottolineato la discriminazione sistemica e la vita di povertà che le persone con disabilità devono affrontare in Serbia, lamentando gli scarsi progressi fatti per proteggere il gruppo nonostante la ratifica da parte della Serbia, nel 2009, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

“Un esempio di incomprensione della posizione delle persone con disabilità e una forma di discriminazione è un’altra legge illogica che vieta la realizzazione di diversi diritti, come la pensione familiare e l’assegno personale di invalidità”, ha aggiunto Jokić.

Ha inoltre osservato che la maggior parte di loro deve affrontare diverse barriere sociali e di vita, come pregiudizi e atteggiamenti nei confronti della disabilità, inaccessibilità di strutture, informazioni e dispositivi di comunicazione, disoccupazione, povertà ed esclusione dalla società.

“Noi, persone con disabilità, siamo emarginate e costantemente esposte a pregiudizi difficili da cambiare. Ancora più allarmante è il fatto che in alcuni luoghi le famiglie nascondono le persone con disabilità, il che è favorito dal disinteresse e dalla mancanza di volontà della comunità locale di fornire loro una vita dignitosa”, ha aggiunto Jokić.

In contraddizione con i principi fondamentali dell’uguaglianza e dei diritti umani è anche la pratica comune di togliere alle persone con disabilità la capacità di prendere decisioni commerciali da sole, togliendo loro il potere di decidere della propria vita.

“Due anni fa, il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità ha raccomandato alla Serbia cosa dovrebbe fare per migliorare la posizione delle persone con disabilità, ma si sta facendo molto poco in questo senso”, ha aggiunto Jokić.

“Purtroppo, la realtà è che siamo invisibili per la società serba e i nostri problemi vengono messi sotto il tappeto”, ha aggiunto.

Nel giugno dello scorso anno, Fenix ha organizzato una protesta davanti al Ministero del Lavoro, degli Affari Sociali e degli Affari dei Veterani.

L’associazione ha presentato 10 punti per aumentare la forza e l’unità delle persone con disabilità, per far sì che le famiglie, gli amici e i colleghi mostrino pubblicamente il loro sostegno alle persone con disabilità, ma anche per migliorare l’accettazione generale delle persone con disabilità da parte della comunità e della società – nessuno di questi punti ha ricevuto risposta, ha aggiunto Jokić.

Per migliorare lo status e la vita quotidiana delle persone con disabilità nel Paese, tutte le leggi che le riguardano dovrebbero essere rafforzate e rispettate, e tutte le carte delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità dovrebbero essere applicate, ha concluso Jokić.

Qui l’articolo originale.

(Euractiv.rs | Milena Antonijević)

Translated di Paolo Cantore

Redazione euractiv.it