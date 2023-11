Incontri di coordinamento sulla disabilità in Cina

PUBBLICITA

La consulente speciale statunitense per i diritti internazionali dei disabili Sara Minkara e il segretario assistente del Dipartimento del lavoro per la politica di impiego dei disabili Taryn Williams si sono incontrati con la Federazione cinese delle persone disabili (CDPF) per riprendere l’incontro di coordinamento tra Stati Uniti e Cina sul disabilità.

Ufficio per i diritti umani dei disabili della portavoce della Cina. TAGS Ufficio per la Democrazia, i Diritti Umani e il Lavoro

