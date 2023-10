Gli australiani disabili affrontano abusi diffusi

PUBBLICITA

Il 72% delle donne con disabilità psicosociali (sanità mentale) o cognitive ha subito violenza a partire dagli 15 anni.

I bambini e gli adulti con disabilità sono spesso divisi in scuole speciali, case di accoglienza e laboratori protetti. La relazione della Commissione reale rappresenta un momento decisivo per i 4,4 milioni di persone con disabilità in Australia.

La proposta di risoluzione chiede di vietare l’isolamento dei minori disabili, ma ha perso un’importante opportunità di estendere tale divieto a tutti i detenuti adulti disabili. Le persone delle prime nazioni con disabilità cognitive sono più propense a essere accusate.

I governi degli stati e dei territori australiani dovrebbero agire prontamente in base alle raccomandazioni della commissione. Mentre il paese si risveglia al diffuso abuso e all’abbandono delle persone con disabilità.

Redazione Esg Data

Fonte: hrw.org (tipologia fonte: ONG)