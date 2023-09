PUBBLICITA

BRUXELLES, 30 AGO – L’Eurocamera chiede alla Commissione Ue di aprire un’indagine contro l’Italia sul mancato recepimento della direttiva Ue sull’accessibilità dei prodotti e dei servizi per le persone con disabilità.

La presidente della commissione Petizioni ha infatti notificato all’autore di una petizione, l’italiano Lorenzo Torto, che l’organo del Parlamento europeo dedicato all’analisi delle petizioni dei cittadini ha ritenuto valide le motivazioni da lui presentate.

Nel testo inviato a Strasburgo; Torto ha sottolineato come l’atto europeo sull’accessibilità imponga che i “servizi essenziali come telefoni, computer, libri elettronici, servizi bancari e comunicazioni elettroniche siano accessibili alle persone con disabilità” e sottolinea come “lo Stato italiano in particolare non attui di fatto il criterio fondante relativo al principio riguardante l’accessibilità che dovrebbe essere conseguita mediante la soppressione e la prevenzione sistematica delle barriere, preferibilmente attraverso il principio della progettazione universale o della ‘progettazione per tutti’, che contribuisce a garantire alle persone con disabilità un accesso su base di uguaglianza con gli altri”.

La commissione Petizioni ha chiesto ora all’esecutivo di Bruxelles di avviare un indagine a riguardo e sottoporrà la petizione all’analisi degli eurodeputati. (Ansa)