Cruise ha sviluppato WAV, il robotaxi che offre una soluzione di mobilità autonoma per le persone in sedia a rotelle, ed in questo articolo andremo a svelare le caratteristiche di questo veicolo rivoluzionario e la data del lancio, stimate per il 2024

Cruise, la società automobilistica a guida autonoma sostenuta da General Motors, ha presentato Cruise WAV, un robotaxi accessibile alle sedie a rotelle che, a quanto pare, inizierà a trasportare passeggeri con disabilità già dal prossimo anno. Il lancio di nuovi robotaxi accessibili è un passo importante verso la realizzazione del sogno delle persone con problemi di vista, udito e mobilità, che speravano da tempo che le auto a guida autonoma rappresentassero un nuovo modo di spostarsi.

Il veicolo è una versione completamente senza conducente, delle dimensioni di una navetta spaziale, del veicolo Cruise Origin, privo di controlli tradizionali come volante e pedali. Cruise WAV è stato modificato per includere una rampa retrattile, oltre a spazio interno aggiuntivo e morsetti a pavimento per gli utenti su sedia a rotelle. Il veicolo è il prodotto di tre anni di sviluppo e test da parte di Cruise, General Motors e dei suoi partner di progettazione di veicoli accessibili BraunAbility e Q’Straint.

L’azienda si è anche consultata con il suo Consiglio consultivo sull’accessibilità, che comprende dozzine di sostenitori. Più di 25 milioni di americani hanno una disabilità che rende difficile viaggiare. Storicamente, le case automobilistiche hanno fornito poca assistenza, producendo veicoli inaccessibili o spendendo migliaia di dollari per accogliere i guidatori disabili. I servizi di trasporto tradizionali sono notoriamente di difficile accesso e spesso negano il servizio alle persone con disabilità. Le auto a guida autonoma, in particolare i robotaxi, rappresentano una soluzione interessante.

In effetti, i sostenitori della comunità dei disabili hanno espresso sostegno allo sviluppo dei veicoli AV in diversi momenti chiave, testimoniando più recentemente a sostegno delle richieste di Cruise e Waymo per espandere i servizi di robotaxi nello stato della California. Ma ci sono stati anche ritardi frustranti poiché le aziende danno priorità ai veicoli non accessibili alle sedie a rotelle (WAV) in vari test e implementazioni in tutto il paese.

Diverse aziende, tra cui Volkswagen, Waymo e altre, stanno lavorando a nuovi progetti che, secondo loro, andranno a beneficio dei passeggeri con disabilità, ma finora pochi si sono rivelati prodotti reali. Cruise ha affermato di aver preso sul serio l’accessibilità fin dal primo giorno e ha assunto un responsabile del programma di accessibilità a tempo pieno per la sua flotta di veicoli senza conducente a San Francisco. Cruise ha affermato di aver costruito Origin, il suo primo AV appositamente costruito, pensando alla modularità. Dal pianale basso al tetto alto fino alle porte a doppia larghezza e ai sedili rimovibili, Cruise vede l’Origin come una tela bianca che può modificare in base al feedback dei clienti.

Cos’altro sappiamo sul nuovo Cruise WAV

L’azienda afferma che il veicolo è progettato per poter caricare e scaricare gli utenti su sedia a rotelle da un marciapiede di 4 pollici. Attualmente può servire solo gli utenti su sedia a rotelle di marchi specifici, tra cui Permobile M Series, Quantum Q6 Edge e SM Quickie Q500/700M/Q7. Cruise ha affermato che le persone che utilizzano sedie a rotelle manuali potrebbero aver bisogno di un compagno che li aiuti a fissare le cinghie.

Cruise definisce specificamente il suo approccio “multigenerazionale”, nel senso che prevede di aggiornare il design in base al feedback degli utenti. “Progettare un veicolo autonomo in grado di ospitare il maggior numero possibile di utenti su sedia a rotelle è una sfida ingegneristica mai affrontata prima”, ha aggiunto l’azienda. La nuova variante accessibile inizierà i test a circuito chiuso il mese prossimo. In attesa dell’approvazione normativa e del feedback degli utenti, Access Origin potrebbe iniziare i test pilota già nel 2024. Origin richiede una deroga di sicurezza alla National Highway Traffic Safety Administration, in modo che l’azienda possa produrne di più.

Il CEO di Cruise, Kyle Vogt, ha recentemente affermato che il governo federale dovrebbe prendere presto una decisione su Origin. Fino a poco tempo fa Cruise veniva criticato per la sua mancanza di accessibilità. La società è stata accusata dalla San Francisco Municipal Transportation Agency e da diverse altre agenzie governative di non fornire servizi in aree a basso reddito e appartenenti a minoranze o di non accogliere persone su sedia a rotelle. L’azienda è stata criticata anche per aver bloccato i veicoli di emergenza.

Il mese scorso, uno dei veicoli Chevrolet Bolt senza conducente dell’azienda si è scontrato con un camion dei pompieri in città, ferendo un passeggero. Cruise ha accettato di dimezzare la sua flotta mentre si indagava sull’incidente.

di Giorgio Alberto Tarantino