Brasile: il piano per gli invalidi dovrebbe porre fine al magazzinaggio

Human Rights Watch: Il Brasile dovrebbe elaborare piani concreti per la deistituzionalizzazione.

Migliaia di persone disabili in Brasile vivono in istituzioni o in case di piccoli gruppi. Il secondo piano di politica per le persone con disabilità del governo federale brasiliano non affronta la loro situazione. Il Brasile sta reintroducendo il suo piano per i diritti delle persone con disabilità.

Una iniziativa che è in corso in Brasile è il programma di residenze inclusive. Le residenze inclusive sono destinate a fornire un migliore sostegno individualizzato. In un’istituzione di Brasilia, Human Rights Watch ha intervistato una donna, con il permesso del personale, che era stata precedentemente intervistata nel 2016. Quando i ricercatori hanno iniziato a registrare, un membro del personale li ha fermati dicendo: “Non ha l’autonomia di decidere da sola”.

Il direttore ha detto che prima della pandemia, questi residenti raramente uscivano. Il governo dovrebbe stabilire un piano concreto e tempestivo per la deistituzionalizzazione, ha detto Human Rights Watch. Le alternative basate sulla comunità includono diversi servizi come assistenti personali, alloggi accessibili e a prezzi accessibili e processo decisionale supportato, tra gli altri Il titolo del piano per i diritti delle persone con disabilità in Brasile è un’altra promessa vuota.

Altrimenti, il titolo del piano sarebbe un’altra promessa vuota.

fonte: www.hrw.org

Redazione Esgdata.it