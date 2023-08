Parcheggia il camion sull’area per disabili: la vendetta di questa cittadina è da applausi

PUBBLICITA

Un uomo ha parcheggiato il suo camion in un area destinata a disabili, così una cittadina e sua madre hanno messo in atto una vendetta da applausi. Hanno pubblicato anche un video sui social che presto è diventato virale.

Un uomo ha parcheggiato il suo camion in un’area adibita al parcheggio per persone disabili. Una ragazza, Kathryn, e sua mamma hanno messo in atto una vendetta decisamente perfetta e veramente da applausi. Hanno anche caricato un video su TikTok in merito a quanto accaduto ed è diventato subito virale. Nel dettaglio, hanno raggiunto milioni di “mi piace” e di visualizzazioni. Inoltre, tanti utenti hanno commentato riportando le loro esperienze in merito e congratulandosi con le due donne per come hanno gestito l’amara situazione.

Quando si sceglie di parcheggiare in determinate aree bisogna fare attenzione! I posti adibiti alle persone disabili sono fondamentali in una cittadina che si pone l’obiettivo di realizzare un posto in cui si può vivere civilmente. Quando si parcheggia in posti del genere, non avendo nessun tipo di disabilità, non solo si oltrepassa la legge, ma si crea un danno nei confronti di coloro che effettivamente necessitavano di quel posto. (Roma, spunta il parcheggio più illegale di sempre: la vendetta dei pedoni è semplicemente perfetta).

Bisogna rispettare determinate regole per il bene di tutti ed evitare che alcune persone possano avere estrema difficoltà nel raggiungere i posti che desiderano o nei quali hanno anche necessità di andare. In questo caso, l’uomo nel camion aveva sostato in un’area riservata, davanti ad un bar. Kathryn non aveva la possibilità di scendere adeguatamente dalla sua auto e ha pensato bene, insieme alla mamma, di vendicarsi a causa dell’ingiustizia che stava subendo in quel momento.

Parcheggia il camion sul posto per disabili: la vendetta della cittadina è da applausi

La giovane Kathryn ha pubblicato un breve video su TikTok nel quale ha dichiarato di trovarsi nei pressi di un bar. Non c’era più nessun posto d’auto e un uomo aveva anche parcheggiato il suo camion nell’area a strisce accanto alla sezione per disabili. Questo, naturalmente, impediva alla ragazza che utilizza la sedia a rotelle di uscire dalla macchina. La giovane, come lei stessa ha raccontato, ha una lesione al midollo spinale ed è per questo che è impossibilitata a camminare.

Il camion aveva bloccato il suo unico accesso per entrare al bar e avrebbe dovuto fare qualcosa per vendicarsi! Così è intervenuta la mamma in suo soccorso, che lavora per la polizia locale. Ha tirato fuori un adesivo adibito a pubblicare avvisi e ha scritto un duro messaggio rivolto all’uomo che aveva parcheggiato dove era vietato.

Sul suddetto bigliettino c’era scritto: “È illegale per chiunque, con o senza designazione di handicap, bloccare le aree di accesso o le rampe. L’area di accesso del furgone è l’area a strisce accanto a un parcheggio per disabili”. Una vendetta da applausi, perché messa in atto con eleganza, come hanno testimoniato tanti utenti. Al suo arrivo e stando a quanto hanno raccontato, l’uomo avrebbe persino letto il bigliettino, per poi strapparlo e gettarlo a terra, andando subito via.

