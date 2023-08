PUBBLICITA

Lego sta lanciando una nuova versione del suo popolare gioco di mattoncini, progettata appositamente per i bambini non vedenti. Si chiama Lego Braille Bricks e la società danese di giocattoli ha annunciato che sarà disponibile per l’acquisto online su scala globale.

In passato, questo innovativo kit di Lego era disponibile solo come omaggio gratuito per i gruppi che assistono i bambini con problemi di vista. Ma ora, grazie alla vendita globale online, il prodotto sarà accessibile a un pubblico più ampio.

La scatola di Lego Braille Bricks contiene 287 mattoncini in cinque diversi colori. Ogni mattoncino è dotato di borchie “disposte in modo da corrispondere ai numeri e alle lettere del sistema braille”, come ha spiegato la società in una nota. Inoltre, ogni mattoncino è goffrato con il sistema braille per offrire un’esperienza tattile completa.

Martine Abel-Williamson, presidente della World Blind Union, ha commentato: “Per la comunità dei non vedenti, il braille non è solo una forma di alfabetizzazione, ma rappresenta il nostro biglietto di ingresso all’indipendenza e all’inclusione in questo mondo. Avere i mattoncini Braille LEGO disponibili per il grande pubblico è un enorme passo avanti per incoraggiare sempre più bambini ad imparare il braille fin da giovani”.

L’iniziativa di Lego Braille Bricks è stata accolta con entusiasmo dalla comunità dei non vedenti. Questo nuovo prodotto offre ai bambini che hanno problemi di vista un’opportunità di apprendimento divertente e coinvolgente. Accanto all’apprendimento delle lettere e dei numeri, i bambini potranno anche sviluppare capacità motorie, di costruzione e di problem solving.

Lego Braille Bricks è un esempio di come i giocattoli possono essere strumenti educativi potenti e inclusivi. Grazie a queste innovazioni, i bambini non vedenti saranno in grado di imparare in modo più efficace e divertente, sviluppando le loro abilità e facendo parte della comunità giocosa di Lego

