Francia, rogo in una residenza per disabili

L’incendio è divampato attorno alle 6.30 di mercoledì 9 agosto. Almeno 11 i dispersi. Diciassette le persone evacuate di cui una trasportata in ospedale. Il primo ministro Elisabeth Borne: «I miei primi pensieri vanno alle vittime e ai loro cari».

Sarebbero almeno 11 le persone disperse a seguito dell’incendio scoppiato in una residenza per disabili a Wintzenheim, vicino a Colmar. I dati, riportati da Le Monde, sono stati comunicati dalla prefettura dell’Alto Reno, che ha parlato di diciassette persone evacuate di cui una ricoverata in ospedale. I vigili del fuoco non hanno potuto precisare se i dispersi siano residenti o accompagnatori.

La residenza era stata affittata per le vacanze

L’incendio, come riportato dal quotidiano francese, è divampato intorno alle 6:30 di mercoledì 9 agosto: «Sono stati dati alle fiamme 300 mq su un fabbricato di 500 mq», ha precisato la prefettura, aggiungendo che «il rogo è stato rapidamente domato nonostante la violenza delle fiamme». Sono 76 i vigili del fuoco mobilitati per l’intervento. Il villino era stato affittato per le vacanze da un’associazione per disabili.

Borne: «I miei primi pensieri vanno alle vittime e ai loro cari»

Con un post su X (ex Twitter), il primo ministro Elisabeth Borne ha annunciato che si recherà sul posto, accompagnata da Aurore Bergé, ministro della Solidarietà e delle famiglie, aggiungendo: «I miei primi pensieri vanno alle vittime e ai loro cari».