Le persone con disabilità potranno fare benzina senza scendere dall’auto

Da oggi i clienti con disabilità potranno rifornirsi di carburante, senza scendere dal proprio veicolo, in 30 stazioni di servizio distribuite su tutto il territorio cantonale. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Team Ticino accessibile (TTS), insieme all’Associazione ticinese stazioni di servizio (ATSS). L’idea era di semplificare le operazioni di rifornimento di carburante per le persone con disabilità e di facilitare la mobilità per tutti gli utenti.

COME FUNZIONA

Una volta arrivati alla stazione di servizio i clienti con disabilità potranno inquadrare con il proprio cellulare un QR-Code situato sulla colonna erogatrice. In questro modo si metteranno direttamente in contatto con il personale della stazione, che provvederà al rifornimento di carburante secondo le indicazioni e le esigenze ricevute dal cliente.

LE STAZIONI DI SERVIZIO INTERESSATE