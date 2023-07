Il Regno Unito respinge i richiedenti asilo disabili

PUBBLICITA

Redazione esgdata

Oltre 50 richiedenti asilo, la maggior parte dei quali disabili, sono stati accolti in una ex casa di cura nell’Essex, in Inghilterra. Il governo britannico ha aperto il sito, che può ospitare fino a 77 persone, a novembre 2022.

La maggior parte delle persone ospitate, dai 20 ai 74 anni, hanno disabilità fisiche e sensoriali. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità richiede ai governi di garantire l’accesso equo ai servizi di base. La mancata esecuzione di tali misure costituisce una forma di discriminazione.

Negli ultimi mesi, ci sono stati rapporti di richiedenti asilo con disabilità intrappolati in alloggi temporanei inaccessibili, a volte senza la possibilità di raggiungere il bagno. Le autorità britanniche dovrebbero identificare i richiedenti asilo con disabilità e garantire che siano consultati e inclusi nel processo decisionale in merito alle loro esigenze. Le persone con disabilità non dovrebbero più essere un pensiero secondario.

fonte: www.hrw.org