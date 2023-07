Kenya. Educazione inclusiva a Kakuma

PUBBLICITA

Una disabilità visiva o uditiva non è un motivo valido per negare l’istruzione a una persona: questo è il messaggio forte che le scuole della Federazione luterana mondiale (Flm) del campo profughi di Kakuma (Kenia) inviano con il loro programma che è volto ad includere gli studenti con disabilità nelle loro classi.

PUBBLICITA

La Flm gestisce 34 scuole nelle quattro sezioni del campo profughi di Kakuma nel Kenya nord-occidentale, comprese 13 scuole materne e 21 primarie. Con più di 200.000 rifugiati che attualmente risiedono nel campo, una singola scuola può ospitare migliaia di studenti di un’ampia fascia di età.

Peace Primary è una di queste scuole – attualmente ospita circa 4.000 studenti di età compresa tra 6 e 60 anni e tra le classi 1-8 – che applica un concetto di educazione inclusiva in base al quale gli studenti con disabilità sono accolti nelle stesse aule degli studenti non disabili.

Il preside Jacob Nating’a spiega che il concetto di educazione inclusiva è stato usato per la prima volta nella scuola nel 2018. «Offriamo inclusività affinché tutti gli studenti siano nella stessa scuola, nella stessa classe, con lo stesso insegnante, solo con alcune differenze nelle attrezzature di apprendimento».

In passato, la disabilità è stata uno stigma in alcune comunità dentro e intorno a Kakuma. Ci sono varie superstizioni associate alla disabilità. Di conseguenza, alcuni dei bambini disabili sono stati nascosti in casa; la loro educazione non era considerata prioritaria in famiglia. Più di una volta, il personale della Flm ha trovato bambini rinchiusi o legati, in modo che non scappassero.

A volte, gli studenti con disabilità venivano iscritti a classi speciali, mettendo insieme studenti con un disturbo cognitivo con studenti che avevano menomazioni fisiche. Di conseguenza, il curriculum non ha soddisfatto il potenziale degli studenti.

La Flm ha contribuito a cambiare quella situazione. Ora, «i facilitatori della comunità della Flm vanno di porta in porta per trovare questi bambini, poi parlano con i genitori dei programmi disponibili», afferma Mary Obara, coordinatrice del programma della Flm in Kenya. Mentre i bambini si sottopongono a una visita medica e successivamente vengono iscritti a scuola, i genitori si uniscono a gruppi dove possono condividere e imparare gli uni dagli altri. La Flm fornisce input su come affrontare le situazioni quotidiane e fornisce il trasporto a scuola e le uniformi scolastiche.

Includere questi studenti nelle classi regolari e fornire loro l’assistenza tecnica necessaria per seguire un programma scolastico regolare è un passo cruciale per superare lo stigma, afferma il dirigente scolastico Nating’a. «Questo aiuta gli studenti a capire che “questa disabilità non può impedirmi di ottenere ciò che voglio”. Sperimentano che possono farcela nella vita», aggiunge.

Photo: LWF/ Albin Hillert