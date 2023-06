Stellantis, taxi a idrogeno per persone a mobilità ridotta

PUBBLICITA

Sostenibile, connessa, tecnologicamente avanzata. Sono tutte caratteristiche che accomunano la mobilità del domani. Una mobilità che Stellantis vuole rendere anche il più possibile accessibile: per questo motivo il gruppo italo-francese ha consegnato a Parigi una flotta di 50 veicoli a idrogeno assemblati in Francia e progettati per il trasporto di persone a mobilità ridotta.

Partnership sostenibile

Una mossa che rientra nell’ambito della partnership tra Stellantis e Hype, un operatore indipendente di soluzioni di mobilità a idrogeno, che hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per la fornitura e la gestione di veicoli a idrogeno: il primo passo di questa collaborazione sarà proprio la consegna a partire da quest’anno di un primo lotto di 50 taxi per persone a mobilità ridotta a zero emissioni nella capitale francese.

50 taxi a idrogeno

I modelli selezionati da Stellantis sono Peugeot e-Expert Hydrogen e Citroën ë-Jumpy Hydrogen: tutti e due possono ospitare 5 passeggeri di cui uno su sedia a rotelle, oppure 6 passeggeri senza sedia a rotelle. In entrambi i casi l’autonomia di 400 km, il tempo di rifornimento di 3 minuti, le emissioni zero in fase di marcia e l’assenza di compromessi sulle capacità di carico del veicolo sono tutti elementi che vanno a favore del trasporto efficiente di persone con disabilità motorie. L’obiettivo a lungo termine di Stellantis e Hype è quello di distribuire fino a 1.000 taxi per persone a mobilità ridotta a idrogeno entro la fine del 2024.

E’ solo il primo passo

“Sono molto fiero di questa prima consegna di 50 taxi Peugeot e Citroën a idrogeno accessibili alle sedie a rotelle a Parigi, nell’ambito della nostra partnership con Stellantis, che rappresenta un nuovo importante passo nello sviluppo di Hype e nella strutturazione dell’industria francese dell’idrogeno – ha dichiarato Mathieu Gardies, CEO e fondatore di Hype – Questa flotta di veicoli, che non ha eguali sul mercato, ci consentirà di diffondere il nostro servizio a zero emissioni per le PMR nella giusta scala, nella grande regione di Parigi e poi in altre località, rispondendo agli imperativi ecologici e di salute pubblica e agli obiettivi di industrializzazione in Francia. Hype organizzerà anche l’accesso a questo servizio a zero emissioni per altri operatori di taxi, in particolare per i conducenti indipendenti e le società di noleggio”.