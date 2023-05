Eutanasia per i disabili in discussione in Spagna

PUBBLICITA

Renovatio 21 traduce questo articolo di Bioedge.

Il Canada non è l’unico paese coinvolto in un dibattito sull’eutanasia per le persone con disabilità.

In Spagna, la Comunidad de Madrid, il governo locale della capitale nazionale, ha creato un’agenzia per la cura dei disabili, AMAPAD, all’inizio di quest’anno.

Una caratteristica della nuova agenzia sono alcuni ostacoli per i disabili affidati alle cure del governo locale che vogliono porre fine alla propria vita. È richiesta l’approvazione giudiziaria prima dell’eutanasia, anche se la persona ha lasciato una direttiva anticipata.

La Comunidad è controllata da Partido Popular (PP) e Vox, due partiti conservatori, e il governo centrale dai partiti di sinistra che hanno promosso la legislazione sull’eutanasia.

Il governo centrale è furioso.

«Il governo di Madrid non può creare nuovi requisiti per l’accesso agli aiuti in morte oltre a quelli già previsti dalla legge sull’eutanasia. Il PP e Vox stanno cercando di imporsi dalla porta di servizio», ha affermato un funzionario del governo.

Il governo centrale prevede di appellarsi alla Corte costituzionale spagnola per la creazione di AMAPAD.

La Comunidad risponde che ciò è «inopportuno» e che non intende frustrare il desiderio di morte di nessuno.

«Queste persone non hanno bisogno del consenso né dell’AMAPAD né dell’autorità giudiziaria per esercitare il loro diritto a morire, né della partecipazione dell’Agenzia in alcun modo perché esiste una legge», hanno detto ai media fonti di Comunidad.

Michael Cook