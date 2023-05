Eutanasia, i gruppi per i diritti dei disabili avviano una causa per annullare la legge sul suicidio assistito della California

PUBBLICITA

Renovatio 21 traduce questo articolo di Bioedge.

Diversi gruppi che rappresentano persone che vivono con disabilità hanno citato in giudizio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California per far dichiarare illegale e incostituzionale l’End of Life Option Act (EOLOA) dello Stato.

«Le politiche che rendono più facile per le persone disabili morire con l’aiuto dei loro medici sono particolarmente pericolose», ha affermato Jules Good, di Not Dead Yet, un gruppo di pressione. «Le politiche di suicidio assistito sono intrinsecamente discriminatorie, punto e basta».

Anita Cameron, direttrice per la sensibilizzazione delle minoranze di NDY, afferma: «come donna disabile nera, ho subito discriminazioni sia razziali che di disabilità nell’assistenza sanitaria. Sebbene pochi neri e persone di colore richiedano il suicidio assistito, man mano che si normalizza in tutto il paese, le disparità razziali e la svalutazione della vita delle persone disabili porteranno le persone a essere costrette o “convinte” a chiedere il suicidio assistito».

«Questa causa è la nostra lotta contro una società e un settore assicurativo che dice a troppi di noi di sbrigarsi e morire», ha detto il capo di Not Dead Yet, Diane Coleman. «Per tutti noi a cui è stato negato l’aiuto di cui abbiamo bisogno per vivere, non ci arrenderemo e moriremo. Non siamo ancora morti e stiamo reagendo».

I querelanti affermano nella loro denuncia di 96 pagine, completamente documentata, che l’EOLOA prende di mira le persone con disabilità per la morte e la stigmatizzazione.

«Le leggi sul suicidio assistito dal medico si basano su stereotipi abilisti, pregiudizi impliciti e paure di lunga data sulla convivenza con la disabilità, nonché sulla falsa idea che sia razionale per le persone disabili voler porre fine alla propria vita. Questi tropi fuorvianti sono glorificati nei film di Hollywood come Me Before You e Million Dollar Baby, dove il protagonista è ritratto eroicamente per aver scelto di essere soppresso piuttosto che vivere con la propria disabilità»…

«Nonostante la forte opposizione di coloro che hanno maggiori probabilità di morire in base alle leggi sul suicidio assistito, EOLOA invia il messaggio stigmatizzante che la società dovrebbe sostenere e persino elevare il suicidio quando la persona ha una disabilità terminale».

Michael Cook