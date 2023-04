Il dipartimento di Berset che taglia i fondi ai bambini disabili

Ciò significa che l’assicurazione per l’invalidità coprirà solo i costi dei bambini disabili che rientrano nella cosiddetta lista degli ausili e degli apparecchi (Migel). Questa lista esiste da tempo per gli adulti, ma secondo gli esperti non è adatta ai bambini. Da un lato, alcuni dispositivi di cui i bambini hanno bisogno non sono affatto presenti nell’elenco o non sono adatti all’uso richiesto. D’altra parte, i limiti annuali misurati per gli adulti non sono trasferibili ai bambini. Inoltre, mancano importanti servizi aggiuntivi, come l’assistenza e l’istruzione sulle apparecchiature.