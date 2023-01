Stazioni ancora inadatte per le persone disabili, arrivano i taxi

PUBBLICITA

In futuro, le Ffs offriranno il trasferimento in taxi a tutti i passeggeri a mobilità ridotta per permettere loro di raggiungere la stazione più vicina conforme alle loro esigenze, nel caso in cui la fermata del loro luogo di residenza non sia ancora sufficientemente adeguata alle loro necessità.

La scorsa settimana le Ferrovie federali svizzere hanno pubblicato un bando di concorso sulla piattaforma online dedicata alle commesse pubbliche in Svizzera (www.simap.ch). Come hanno fatto notare le tastate di Tamedia quest’oggi, le Ffs e i rispettivi partner sono alla ricerca, in tutto il territorio elvetico, di una società che fornisca loro un servizio di taxi per sopperire all’attuale lacuna.

IN DIVERSE STAZIONI BISOGNERÀ ATTENDERE ANCORA