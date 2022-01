▶️“Kilimanjaro: Going for Broke”, 4 alpinisti disabili sfidano i propri limiti

PUBBLICITA

In ambito alpinistico si parla spesso di sfida al superamento dei propri limiti.

La pellicola che vi consigliamo oggi racconta la storia di 4 alpinisti affetti da disabilità, che decidono di mettersi in gioco, alla ricerca del proprio limite, cimentandosi nella salita del Kilimanjaro, la vetta più elevata del continente africano. Diretto e prodotto da Richard Heap e Ben Pritchard, “Kilimanjaro: Going for Broke” (UK, 2004, 55′), finalista al Banff Mountain Festival 2006, è disponibile su Netflix.

Sinossi

“Kilimanjaro: Going for Broke” racconta la storia di Paul Pritchard, David Limb, Jamie Andrew e Pete Steane, 4 alpinisti affetti da disabilità consequenziali a incidenti alpinistici. Quattro amici che decidono insieme di sfidare il Kilimanjaro. Il film segue gli alpinisti nella loro salita, evidenziandone la passione per la montagna e la determinazione. Di quali disabilità si parla? Saranno i protagonisti stessi a raccontarlo, rendendo lo spettatore cosciente del grado di difficoltà richiesto dall’impresa.