Questa quinta edizione si svolgerà a Lione, dal 4 al 9 febbraio 2022, in particolare al Lumière Terreaux Cinema, Institut Lumière, Comoedia Cinema, Orange Lumière sede e Université Lumière Lyon 2, e ne sarà il responsabile stampa. e il romanziere Philip Levitt.

Redazione Barsport Drina Lombardi

Obbiettivo? Cambiando la nostra visione su La diversità umana… Attraverso un viaggio attraverso Storie incredibili, meravigliose e divertenti, Sorprendentemente che altrove.

Così, il I frequentatori del festival avranno l’opportunità di viaggiare in Indonesia e Spagna Nel Regno Unito, Canada, Quebec, Iran, in Turchia, Polonia, Italia, Australia, India, Brasile, Francia, Messico e Corea Dal sud, in Giappone, in Russia, in Lituania,Negli Stati Uniti, in Svizzera.

Butterfly Heart di Inesa Kurklietyte Lituania / fiction inedita presentata in anteprima

Tutte le informazioni sul festival sul sito:

http://festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/