Ministro israeliano disabile escluso dalla conferenza sul clima: locale riunione Nazioni Unite inaccessibile ai disabili

Il ministro dell’Energia Karine Elharrar è stato lasciato fuori al freddo lunedì, incapace di partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, alla quale doveva assistere dopo avere viaggiato da Israele a Glasgow, perché non era accessibile ai disabili.

Elharrar, affetta da distrofia muscolare, utilizza una sedia a rotelle e un veicolo speciale per disabili per spostarsi. È stata portata a diversi ingressi e non è stata in grado di accedere alla conferenza da nessuno di essi. A Elharrar è stato anche chiesto di prendere una navetta, ma non era accessibile ai disabili. Dopo due ore di tentativi, ha lasciato la conferenza. “Sono andata alla conferenza internazionale sul clima per promuovere la lotta congiunta nella crisi climatica attraverso incontri con le mie controparti in tutto il mondo”, ha detto.

“Purtroppo, ciò non è stato possibile a causa di problemi di accessibilità che non hanno alcuna giustificazione nell’anno 2021”.

Elharrar ha espresso la speranza che la lezione dell’incidente sia stata appresa in modo da potersi concentrare sul progresso dell’energia verde, sulla rimozione degli ostacoli e sulla promozione dell’efficienza energetica alla conferenza di martedì. Il primo ministro Naftali Bennett ha chiamato Elharrar e ha detto che la situazione era inaccettabile e che si sarebbe assicurato che lei partecipasse alla conferenza nel suo corteo di automobili martedì mattina.

Il ministro degli Esteri Yair Lapid ha affermato che gli organizzatori della conferenza sul clima dovrebbero sapere che “non puoi prenderti cura del futuro, del clima e della sostenibilità, senza prenderti cura delle persone, dell’accessibilità e delle persone con disabilità”. L’ambasciatore del Regno Unito in Israele Neil Wigan ha twittato di essere “amareggiato nel sentire che la ministra Elharrar non è stata in grado di partecipare alle riunioni della COP26. Mi scuso profondamente e sinceramente con il Ministro. Vogliamo un vertice della COP che sia accogliente e inclusivo per tutti”.

La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici non ha risposto a una richiesta di commento. Secondo il sito web della conferenza, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti, “La sede, gli eventi e le mostre sono accessibili ai disabili”.

