Commissione Ue: in arrivo la nuova strategia per le persone con disabilità. Sono 87 milioni in Europa

La convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità festeggia dieci anni dall’entrata in vigore nell’Ue.

E nelle prossime settimane la Commissione europea presenterà una nuova strategia per le persone con handicap.

Così in una nota l’esecutivo europeo. Negli ultimi anni l’Unione, attraverso la strategia per la disabilità 2010-2020, si è impegnata a trasferire in realtà le disposizioni contenute nella Convenzione e a sostenere gli sforzi degli Stati membri nel proteggere i diritti e l’eguaglianza delle persone disabili.

In particolare, la strategia ha puntato ha inserire il tema della disabilità in cima all’agenda dell’Ue, elaborando politiche per migliorare l’accessibilità delle persone con handicap a diversi settori, promuovendo la sensibilizzazione al tema, garantendo l’accesso all’istruzione e alla formazione delle persone disabili, oltre che ai diritti sociali e all’assistenza sanitaria. “L’Ue ha più di 87 milioni di persone con disabilità – ha detto Helena Dalli, commissaria Ue per la parità –.

Possiamo riuscire a migliorare la situazione delle persone con disabilità solo con il pieno sostegno degli Stati membri dell’Ue e con misure nazionali rafforzate”.