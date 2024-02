Salute. L’Angelo dei non udenti

Il dispositivo di Fumagalli è risultato tra i finalisti dell’iniziativa. «In questo caso – aggiunge Cristina Giotto – la tecnologia è realmente al servizio dell’individuo, come dovrebbe sempre essere. L’ideatore di questo apparecchio avrebbe potuto costruirci attorno un ricco business, invece ha scelto di regalare un sorriso alle persone che non possono permettersi apparecchi acustici costosi». In questo senso Angelo potrebbe essere utile, visto il basso costo, nei Paesi in via di sviluppo e in quelli poveri. Ma potrebbe anche essere promosso nelle case di riposo e nelle altre strutture sanitarie per anziani. «Stiamo pianificando una giornata che dedicheremo alle famiglie e “all’incontro tra generazioni” che vedrà i ragazzi assemblare Angelo per il proprio nonno; un altro verrà assemblato per essere poi regalato a un’altra persona che ne potrebbe aver bisogno», dice Giotto.