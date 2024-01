Gemma Wiseman trovata morta in un bosco prima di Natale: la calciatrice lascia moglie e figlia

PUBBLICITA

Gemma Wiseman è stata trovata morta in un bosco prima di Natale. La calciatrice nel 2016 aveva conquisto la medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo per non udenti in Italia insieme a sua moglie Laura.

a cura di Fabrizio Rinelli

Il corpo senza vita di Gemma Wiseman, 33 anni, è stato trovato a Wilkinson Road, vicino Norwich, scoperto da un cittadino il 16 dicembre scorso. Una tragedia per il mondo del calcio femminile inglese ed europeo. La Wisemann, che milita proprio nella nazionale britannica, nel 2016 ha conquisto la medaglia di bronzo nella Coppa del Mondo per non udenti in Italia insieme a sua moglie Laura. La giocatrice è stata trovata morta vicino a un bosco pochi giorni prima di Natale.

Una dichiarazione pubblicata sul sito recita: “Il 16 dicembre 2023, Gemma ha perso la vita. La sua famiglia e i suoi amici sono assolutamente devastati”. Wiseman lascia la moglie Laura e la figlia di 3 anni, “devastate” dalla sua perdita. Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta lo scorso 28 dicembre alla corte del coroner di Norfolk presso la County Hall. La causa medica della morte è stata “costrizione delle strutture del collo”. Da accertare le cause del decesso.

Un’inchiesta per determinare la causa ufficiale della morte si svolgerà in tribunale il 29 luglio del prossimo anno. All’interno della nota pubblica si legge: “Gemma lascia la sua devota moglie, Laura, e la figlia di tre anni che sono completamente perdute senza di lei – si legge – Chiediamo gentilmente donazioni per aiutare a pagare il funerale di Gemma e darle il saluto che merita veramente. Quindi, se qualcuno volesse donare qualcosa, questo gesto sarebbe estremamente apprezzato”.

Gemma Wiseman era una grandissima appassionata di calcio e oltre al successo in Coppa del Mondo nel 2016, aveva anche trionfati in altri torni con l’Inghilterra e il Team della Gran Bretagna, inclusa una medaglia di bronzo alle Deaflympics del 2013 in Bulgaria. In un’intervista del 2021 con la Norfolk FA, Gemma disse che il suo idolo del calcio era David Beckham e si era ispirata a lui per dare il via alla sua carriera. Oggi il mondo del calcio inglese piange per la sua morte che ha lasciato tutti senza parole.

