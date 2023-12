Alaqua Cox, chi è l’attrice sorda protagonista di Echo: vita privata, carriera, figlio

PUBBLICITA

Chi è Alaqua Cox, vita privata e carriera dell’attrice protagonista di Echo

Nata a Keshena, negli Stati Uniti, il 13 febbraio 1997, Alaqua Cox ha 26 anni ed è un’attrice americana di origini nativo americane lanciata verso la fama dal Marvel Cinematic Universe. Nata sorda, è cresciuta nella riserva indiana dei Menominee insieme ai suoi tre fratelli, Will, Jordan e Katie. Cox ha inoltre una protesi alla gamba destra, sebbene non abbia mai condiviso con il pubblico alcun dettaglio sulle circostanze che han portato all’amputazione. Nonostante le tante difficoltà affrontate nel corso della sua vita, l’attrice non ha mai lasciato che le sue disabilità definissero i suoi limiti: “Non ho lasciato che le mie disabilità mi fermassero dal praticare sei sport differenti crescendo”.

PUBBLICITA

Nel 2020 fa il suo debutto come attrice e nell’Universo Cinematografico Marvel nella serie tv Hawkeye. Alaqua Cox veste i panni di Maya Lopez, nota anche come Echo, assassina dotata di riflessi fotografici che le permettono di copiare perfettamente i movimenti dei suoi avversari. Echo è la seconda supereroina sordomuta apparsa nell’Universo Marvel dopo Makkari, velocissima guerriera apparsa in Eternals e interpretata da Lauren Ridloff.

Alaqua Cox considera questo ruolo una dimostrazione delle potenzialità delle persone affette da disabilità: “Le persone affette da disabilità come me possono fare qualsiasi cosa. Possiamo combattere, fare capriole, cadere. Non vedo l’ora che la gente mi veda e dica “Wow, può davvero farlo?”. Cox tornerà ad interpretare Maya Lopez in una nuova serie tv Marvel, Echo, in uscita nel 2024 su Disney+, dove la supereroina entrerà in conflitto con l’impero criminale di Wilson Fisk, interpretato da Vincent D’Onofrio.

Vita privata: social network, fidanzato, figlio

Alaqua Cox è felicemente fidanzata da diverso tempo, sebbene non abbia mai rivelato al pubblico l’identità del suo compagno. I due appaiono spesso insieme sul profilo Instagram dell’attrice, ad oggi seguito da oltre 116mila persone. Negli ultimi mesi Cox ha svelato al suo pubblico di aver avuto un figlio dal suo compagno: “Ancora non riesco a credere di aver dato alla luce questo bellissimo bambino”.

Redazione True-news.it

di Alessio Coppola