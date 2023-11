Indonesia: in programma pubblicazione del primo Corano in lingua dei segni al mondo

Tehran-Iqna- Il Ministero degli affari religiosi indonesiano ha annunciato di aver completato la bozza del Corano in linguaggio dei segni che sarà presto pronto per la stampa

Il Ministero degli affari religiosi indonesiano ha annunciato di aver completato la bozza del Corano in linguaggio dei segni che sarà presto pronto per la stampa.

“Alhamdulillah (Lode a Dio), il processo di stesura del Corano nella lingua dei segni è terminato e sarà presto stampato. Questo sarà il primo Corano ad essere stampato nella lingua dei segni in Indonesia e anche nel mondo”, ha detto il ministro Yaqut Cholil Qoumas, secondo quanto riferito dalla rivista indonesiana Temp.

Il Corano in lingua dei segni mira a facilitare l’accesso delle persone con disabilità uditive al Libro Sacro. Il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo del Ministero ha già prodotto una versione digitale del Corano in lingua dei segni, ma la versione stampata sarà disponibile entro la fine di quest’anno.

Il Corano stampato in lingua dei segni sarà composto da due parti, ciascuna contenente 15 juz’ del Corano. Il ministero prevede di stampare da 1.000 a 2.000 copie della prima edizione.

La copia del Corano in lingua dei segni sarà più voluminoso del normale Corano, poiché includerà simboli della lingua dei segni per ogni lettera, vocale e punteggiatura.

Il ministero ha collaborato con vari esperti, organizzazioni e comunità di persone con disabilità uditive per redigere il Corano in lingua dei segni. Il team afferma che il prodotto è accurato e privo di errori.

“Poiché è proibito che il Corano manchi o ecceda anche in una sola harakat o lettera. Abbiamo assicurato che il Corano stampato non contenga errori”, ha detto Abdul Aziz Sidqi, un funzionario del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo.

Il progetto per la creazione del Corano in lingua dei segni è iniziato nel 2021. Il ministero aveva precedentemente rilasciato la versione in lingua dei segni del Juzì Amma (30° e ultimo Juz’ del Corano) nel 2022.

