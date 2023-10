Il papà di 5 figli, il direttore e i giocatori non-udenti: chi sono le vittime della strage di Lewiston

I nomi e le storie delle 18 vittime del massacro di Lewiston, nello Stato del Maine, perpetrato da Robert Card, un riservista di 40 anni con una storia di problemi mentali. L’uomo, che ha sparato in un ristorante e in una sala da bowling, è ancora a piede libero

Le autorità USA hanno confermato che le persone rimaste uccise da Robert Card, l’uomo armato di fucile che ha attaccato prima i clienti in una pista da bowling e poi ha aperto il fuoco in un bar nella città di Lewiston, nel Maine, sono 18. Tredici quelle ferite. È il bilancio ufficiale fornito dalla governatrice Janet Mills, mentre la caccia al sospetto continua. Delle diciotto vittime, sette sono state trovate morte alla pista da bowling Just-In-Time Recreation e otto sono state trovate morte allo Schemengees Bar & Grille, mentre altre tre sono decedute in ospedale, secondo il colonnello della polizia di stato del Maine. Intanto la caccia al killer continua.

Chi sono le vittime della strage di Lewiston

Peyton Brewer-Ross stava giocando in un torneo di cornhole (un gioco a squadre molto in voga negli USA, nel quale si lanciano dei sacchetti di stoffa, riempiti solitamente di mais, verso una piattaforma di legno) a Schemengees quando è stato ucciso, ha detto suo fratello Ralph Brewer alla CNN. Il 39enne “amava giocare a cornhole e passare il tempo con gli amici al bar e alla griglia; gli piacevano anche i fumetti e i giochi. Ha una figlia Elle di 2 anni, che ha appena festeggiato il suo compleanno due settimane fa” ha detto suo fratello.

Peyton Brewer–Ross

Anche Arthur “Artie” Strout era a Schemengees, ha detto suo padre, Arthur Bernard, all’emittente locale WBZ, affiliata della CNN. Bernard ha detto che aveva appena lasciato Schemengees pochi minuti prima di ricevere una chiamata che diceva che c’era un uomo armato in attività al ristorante. Strout lascia cinque figli.

Joseph Walker era il direttore dello Schemengees Bar & Grilles, ha detto suo padre Leroy Walker, consigliere comunale nella vicina città di Auburn, parlando con l’emittente WGME. Secondo la polizia, l’uomo avrebbe tentato di fermare l’attentatore con un coltello prima di essere ucciso, ha detto Leroy.

Joseph Walker

Tricia Asselin, 53 anni, lavorava part-time al Just-In-Time Recreation ed era lì a giocare a bowling mercoledì sera quando è cominciata la sparatoria, ha detto alla CNN suo fratello DJ Johnson. La donna sarebbe corsa al bancone per chiamare i servizi di emergenza quando le hanno sparato. Anche l’altra sorella, Bobbi Nichols, era alla sala da bowling ma è riuscita a scappare; ha scoperto della morte di Tricia solo ore dopo. “Mia sorella è un’eroina”, ha detto alla CNN.

Tricia Asselin

Bryan MacFarlane, 40 anni, stava partecipando a un torneo di cornhole a Schemengees quando è stato ucciso, ha detto sua sorella Keri Brooks alla CNN. MacFarlane faceva parte della comunità locale dei non udenti, che di solito si riunisce al ristorante per giocare ogni mercoledì sera. Il fratello è stato uno dei primi sordi nello stato del Vermont a ottenere la patente di guida per autotrasporti commerciali. Amava andare in moto e uscire con il suo cane di nome M&M, ha aggiunto Keri.

Tra le ultime segnalate c’é anche un ragazzino di 14 anni, Aaron Young. Anche il padre, Bill Young, è rimasto ucciso nell’attacco. Entrambi si trovavano nella sala da bowling Just-In-Time Recreation.

