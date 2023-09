PUBBLICITA

La piattaforma mette in contatto tre persone: il consulente commerciale o post-vendita, il cliente sordo o non udente e l’interprete. Il ruolo di quest’ultimo è quello di tradurre dal francese nella lingua dei segni francese per il cliente e viceversa per il consulente.

Il nuovo servizio sarà disponibile a partire dal 25 settembre su tutta la rete Renault e Dacia.

Le autorità francesi non hanno ancora ricevuto alcuna informazione sulla situazione del veicolo. Gli utenti possono scegliere tra un interprete video (lingua dei segni francese) o un trascrivitore (trascrizione istantanea del discorso)

https://sourdline.renault.fr/

et https://sourdline.dacia.fr/

Redazione Esgdata