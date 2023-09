PUBBLICITA

Lui Festival Internazionale del Cinema per Sordi dell’Argentina (FiCSor) è pronto per la sua tanto attesa terza edizione, che si svolgerà dal 13 al 18 settembre 2023. Questo evento unico si svolgerà in tre sedi: Cinema GaumontIL Casa Nazionale del Centenario E il Istituto Guimares Rosa. Questa edizione comprenderà una selezione di 52 film provenienti da 17 paesi diversi, presentati in diverse lingue dei segni e tradotti in spagnolo per garantirne l’accessibilità.

Lui FiCSor Andando oltre l’essere un festival cinematografico tradizionale, non solo celebra la ricchezza del cinema per non udenti, ma cerca anche di sensibilizzare sull’importanza dell’inclusione e dell’accessibilità nell’industria cinematografica. Attraverso proiezioni, talk e workshop, il festival diventa una piattaforma per sensibilizzare e promuovere le pari opportunità nel mondo del cinema.

I film che trattano il tema delle persone sorde si caratterizzano per l’attenzione su diversi aspetti chiave. In primo luogo, esplorano l’identità culturale e linguistica delle persone sorde, evidenziando come la sordità influisca sulla loro vita e contribuisca alla formazione di un’identità unica, soprattutto attraverso l’uso del linguaggio dei segni. Questi film affrontano anche la storia e le sfide che la comunità dei non udenti ha dovuto affrontare nel tempo, compresi periodi di emarginazione e mancanza di accesso a istruzione e servizi adeguati.

L’obiettivo principale di FiCSor è contribuire alla lotta per il riconoscimento dei diritti sociali, culturali e linguistici della comunità dei non udenti (Stampa: FiCSor)

Inoltre, mirano principalmente a comunicare e rappresentare la comunità dei non udenti sullo schermo, fornendo personaggi e trame che riflettono le loro esperienze e forniscono loro convalida e comprensione. Allo stesso modo, cercano di generare empatia nella società in generale sensibilizzando sulle lotte e le sfide delle persone sorde, promuovendo così l’inclusione e la comprensione. Infine, questi film contribuiscono ad aumentare la consapevolezza sociale affrontando questioni critiche come l’accessibilità, le pari opportunità e l’importanza del rispetto della diversità linguistica e culturale.

Alla cerimonia di apertura verranno proiettati due film in lingua dei segni: $anatra, ultima chiamata, A Vero Rodríguezun’interessante avventura poliziesca in splendide località del Cile e della Spagna Cerca Unione Europea EO Silênciol Giuliano Robertoun documentario commovente che esplora la comunicazione tra una madre udente e suo figlio sordo.

Il festival è progettato per essere accessibile e inclusivo in modo che tutti, indipendentemente dall’udito, possano godere e comprendere la cultura dei non udenti (Stampa: FiCSor)

La programmazione di FiCSor proseguirà giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 settembre in Istituto Guimares Rosa E il Casa del Bicentenario. Questi giorni saranno un centro di attività, conferenze e workshop legati all’accessibilità audiovisiva e alla cultura dei non udenti. Qui, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare da rinomati esperti, tra cui Affresco di Pablo Romero, Miguel Angel Font Besser E Laetitia Laurier, esplorando i temi principali dell’inclusione del film. Per partecipare a queste attività sarà necessaria la registrazione anticipata.

La diversità linguistica nella comunità dei non udenti è un aspetto cruciale da considerare. Sebbene la lingua dei segni non sia universale e ogni paese abbia la propria grammatica e il proprio lessico, i film riflettono le esperienze comuni tra le persone sorde, indipendentemente dalla loro origine. Questo fatto ci fa pensare alle sfide simili che devono affrontare, come le barriere linguistiche e il sentirsi stranieri nel proprio paese. Pertanto, guardando film provenienti da tutto il mondo, la comprensione delle esperienze globali della comunità dei non udenti viene ampliata.

FiCSor è il primo festival cinematografico ideato e organizzato da persone sorde in Argentina (Stampa: FiCSor)

Il festival presenta una varietà di film che coprono argomenti rilevanti e diverse culture non udenti. Ciò include opere che esplorano le testimonianze di sordi sopravvissuti ad abusi sessuali per mano di sacerdoti, evidenziando la ricerca della giustizia nella comunità dei non udenti. Il festival mette in risalto anche la diversità e l’inclusione, con film sordi della comunità LGBTIQ+ che amplificano le voci e le vite delle persone sorde all’interno di questa comunità.

Uno degli eventi più importanti del festival è la proiezione speciale del cinema brasiliano dei sordi domenica 17 settembre al cinema Istituto Guimares Rosa. Questa proiezione consentirà al pubblico di immergersi nella narrativa cinematografica del Brasile e di apprezzare il punto di vista dei registi sordi di questo paese vicino. Vicino FiCSor Lunedì 18 settembre verranno proiettati i film vincitori della terza edizione del concorso.

Cos’è il Festival Internazionale del Cinema per Sordi in Argentina?

Lui FiCSor È una celebrazione della cultura dei non udenti e una piattaforma per l’inclusione e l’accessibilità nel mondo del cinema. Non solo offre un’opportunità unica di sperimentare la ricchezza del cinema per sordi, ma educa e sensibilizza anche il pubblico sull’importanza di garantire che la settima arte sia accessibile a tutti. Tutte le attività ad ingresso gratuito. Il festival ha registrato una crescita eccezionale in questi sette anni, dando potere alla comunità dei non udenti e aumentando la consapevolezza del pubblico sulle questioni legate ai non udenti.

*Il festival si svolgerà dal 13 al 18 settembre e le tre sedi saranno il Cinema Gaumont (Avenida Rivadavia 1635, CABA), la Casa Nacional del Bicentenario (Riobamba 985, CABA) e l’Istituto Guimarães Rosa (Avenida Belgrano 552, CABA) . ).

