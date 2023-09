Taiyuan, 22 set – (Nova) – “Tendi l’indice verso una persona, e poi fai il pollice in su, che significa ‘ciao’…”. Aprendo il “corso della lingua dei segni” sull’account pubblico di Wechat del distretto di Yingze, citta’ di Taiyuan, nella provincia dello Shanxi, due professori stanno insegnando la lingua dei segni nel linguaggio quotidiano

La promozione della lingua dei segni comune a livello nazionale e’ un’opera fondamentale per la causa delle persone disabili. A partire dal 2 settembre 2023, il governo del distretto di Yingze ha ufficialmente inaugurato le lezioni di lingua dei segni sull’account pubblico di Wechat del distretto per accelerare la promozione e l’utilizzo della lingua dei segni.

“Questo ‘corso di lingua dei segni’ online e’ il primo del suo genere nella provincia. Finora abbiamo pubblicato cinque episodi, tutti riguardanti i linguaggi utilizzati nella vita quotidiana”, ha dichiarato Zhou Yu, direttore dell’Employment Service Institute del Disabled Persons’ Federation del distretto di Yingze.

Gao Jingjing insegna in una scuola per persone sorde e utilizza la lingua dei segni a lezione. Ma insegnare la lingua dei segni online richiede descrizioni accurate e dettagliate dei movimenti, che l’insegnante deve preparare in anticipo prima di ogni registrazione.

“Ritengo che sia molto significativo. Il corso di lingua dei segni puo’ guidare le persone a diventare i promotori della lingua dei segni a livello nazionale e, infine, a creare un ambiente di comunicazione sociale piu’ inclusivo e senza barriere”, ha affermato Gao. (Xin)

