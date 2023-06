Il vicino di banco gli traduce Cappuccetto Rosso nella lingua dei segni

PUBBLICITA

di Paola Musso

PUBBLICITA

Tanti bambini sanno dimostrare di essere dotati di un’empatia straordinaria, che supera di gran lunga quella dimostrata dagli adulti. Da piccoli è facile manifestare atteggiamenti nobili e premurosi, senza aspettarsi in cambio alcun tipo di riconoscimento.

Voleva far conoscere la favola di Cappuccetto Rosso al suo compagno sordo

In una classe brasiliana è avvenuta un’esperienza particolarmente toccante, che ha coinvolto due bambini della stessa classe. I due frequentano le elementari e si sono ritrovati improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica.

Tutto ha avuto inizio quando un insegnante di nome Edilson dos Santos si è accorto di una situazione che stava avendo luogo nella sua classe. L’uomo ha notato che uno dei suoi studenti stava traducendo il racconto di Cappuccetto Rosso al suo compagno di banco, un ragazzino sordo.

I gesti belli che fanno sperare in un mondo migliore

Il piccolo si è offerto volontario per tentare di rendere partecipe della favola il suo compagno di scuola e lo ha fatto al meglio delle sue possibilità. Questo bambino ha dimostrato una sensibilità straordinaria, nel cercare di rendere partecipe il suo compagno al racconto narrato dal maestro.

Edilson non ha potuto resistere alla tentazione di immortalare quel momento straordinario e lo ha condiviso su Facebook, ottenendo migliaia di visualizzazioni. Questo commovente esempio di inclusione scolastica ha infranto diverse barriere, che da troppo tempo ostacolano i rapporti tra le persone.

Il video di pochi secondi ha ottenuto una grande visibilità

Se un bambino di questa età è stato capace di fare del suo meglio, per aiutare un compagno in difficoltà, chiunque può fare lo stesso. Non è chiaro se la “traduzione” del piccolo sia riuscita nel migliore dei modi, ma di certo il suo amichetto ha apprezzato moltissimo il gesto.

La clip dura soltanto una quarantina di secondi, ma questi sono sufficienti per mostrare uno dei lati migliori dell’umanità. Momenti come questi riescono ad emozionare il mondo intero e meritano di essere condivisi e ammirati quanto più possibile.