Questo bimbo sente la voce del papà per la prima volta dopo aver messo gli apparecchi acustici

PUBBLICITA

Ecco il video che ha commosso il web:

PUBBLICITA

di Sabrina Del Fico

Riuscire a sentire la voce di mamma e papà per la prima volta nella vita, grazie all’ausilio degli apparecchi acustici. È accaduto a Evan, un bambino messicano sordo dalla nascita che per la prima volta indossa le protesi e la cui vita viene improvvisamente invasa da suoni, rumori e voci.

L’evento è stato ripreso dalle telecamere di una emittente televisiva locale. Nelle orecchie del piccolo Evan, scortato dai suoi genitori, vengono inserite le protesi acustiche.

Subito il papà lo chiama e gli chiede se stia sentendo, cosa stia accadendo. Evan non è in grado di esprimersi con le parole, ma lo fa in modo assai più convincente utilizzando il suo grande sorriso e un pollice insù che mostrano tutta la sua meraviglia nel sentire per la prima volta in vita sua.

Dopo un attimo di smarrimento, il piccolo scoppia in lacrime, preso dall’emozione, e si rifugia nell’abbraccio del padre.

Solo negli Stati Uniti, tre bambini ogni mille nati hanno un uso limitato o nullo dell’udito sin dalla nascita: l’utilizzo di apparecchi acustici specifici rappresenta per questi piccoli un supporto fondamentale per la socialità, l’apprendimento e per una migliore qualità della vita.