L’Assemblea nazionale approva la lingua dei segni come lingua ufficiale

L’Assemblea nazionale ha approvato la lingua dei segni sudafricana (SASL) come dodicesima lingua ufficiale. L’emendamento prevedeva l’inclusione della lingua sordoporta come lingua ufficiale per promuovere i diritti delle persone sorde e sordodisi.

Fino ad ora, la Costituzione sudafricana prevedeva 11 lingue ufficiali. Il progetto di legge è stato presentato e sottoposto al comitato il 12 gennaio 2023. In risposta all’invito a presentare osservazioni, il comitato ha ricevuto 58 osservazioni scritte da parte di individui e organizzazioni. Il comitato ha preso atto delle opinioni opposte espresse da alcuni commentatori, ma ha sostenuto che il riconoscimento della lingua sessualmente parlata come dodicesima lingua ufficiale “è un passo importante verso la realizzazione dei diritti delle persone sorde e sordodisi”.

L’adozione del progetto di legge potrebbe incidere sulla portata e sullo scopo del riferimento alla lingua dei segni in tale legislazione. L’emendamento è stato adottato senza opposizione all’Assemblea nazionale. Il numero delle lingue ufficiali in Sudafrica aumenterà a 12.

