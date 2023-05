Elon Musk difende MrBeast tra le critiche per i video che aiutano i non udenti

Elon Musk è intervenuto per difendere Jimmy “MrBeast” Donaldson dopo che la star di YouTube è stata presa di mira per il suo ultimo video di beneficenza in cui ha aiutato 1000 persone sorde a sentire di nuovo

di Miguel Pina

Negli ultimi anni, MrBeast ha preso il controllo di YouTube con i suoi video sempre più selvaggi, poiché ha offerto a fan e amici l’opportunità di recitare in essi e vincere un sacco di soldi e premi.

Il lato caritatevole dei suoi video è qualcosa a cui ha attinto sempre più, lanciando la sua organizzazione benefica Beast Philanthropy che utilizza i soldi guadagnati dagli altri suoi canali YouTube per poter aiutare gli altri.

Tuttavia, lo YouTuber è stato preso di mira per alcuni dei video incentrati sulla beneficenza che ha realizzato, con molti che affermano che non è davvero beneficenza se lo rende così pubblico nonostante il fatto che stia aiutando alcune cause davvero meritevoli.

ELON MUSK DIFENDE IL VIDEO DI BENEFICENZA DI MRBEAST

L’ultimo video di beneficenza dello YouTuber – in cui aiuta 1000 persone sorde con il loro udito – è stato criticato a causa della miniatura.

“Questo è carino e tutto, ma perché l’editor di miniature di Mr. Beast sente il bisogno di avere la mano che stringe la spalla di un bambino mentre sorride minacciosamente dietro di loro???” ha interrogato un critico.

Man mano che le critiche si diffondevano un po’, Elon Musk è persino intervenuto per difendere la star di YouTube. “Le persone sicuramente non dovrebbero essere attaccate per aver fatto del bene. È davvero solo una questione di soldi per ripristinare l’udito? ha twittato il proprietario di Twitter.

“Cerco sempre (per) modi per donare soldi che siano davvero buoni. Forse questo è uno. È molto difficile donare denaro se lo fai davvero bene, non solo in apparenza.

— Elon Musk (@elonmusk) 7 maggio 2023

Anche i fan dello YouTuber sono intervenuti per difenderlo tra le critiche, suggerendo che non hanno davvero alcun senso.

Lo stesso Jimmy non ha detto nulla, ma lo ha fatto quando il suo video sulla fornitura di scarpe è stato preso di mira. Quindi, dovremo aspettare e vedere se dice qualcosa questa volta.