Questa mamma ha mostrato l’istante in cui i figli non udenti hanno sentito per la prima volta

di Marco Bonavolontà

Prendersi cura dei propri figli è la priorità per ogni genitore che si rispetti e su questo non ci piove. Ci sono situazioni tuttavia che sono particolarmente difficili da gestire e che rendono l’accudimento delle nostre amate creature assai più complicato del normale.

Ne sono un esempio questi due bellissimi fratellini che purtroppo sono venuti al mondo senza la capacità di udire qualsivoglia suono. I loro genitori però non hanno mai mancato di dar loro tutto l’amore e le attenzioni necessarie e poi… la svolta!

Felicia Aquilo e suo marito Steve sono una giovane coppia innamorata che ha generato due splendidi figli: Silas, 5 anni, e Isaiah, 2 anni. Sfortunatamente entrambi sono nati non udenti, cosa piuttosto anomala se consideriamo che nessuno dei loro parenti aveva mai riportato un simile “deficit”. Ad ogni modo mamma e papà si sono presto adattati imparando a comunicare con i loro piccoli tramite il linguaggio dei segni e una forma particolare di “lingua parlata” incentrata sulla lettura del labiale.

Inizialmente è stato piuttosto dura, in particolare per Felicia che pensava a come avrebbe potuto instaurare un rapporto solido con i suoi bambini senza la comunicazione verbale.

Pur di fare del bene ai loro amori marito e moglie hanno pensato di tentare il “tutto per tutto”.

Anche se di principio non erano favorevoli, perché si erano prefissati di lasciar scegliere i figli alla loro maggiore età, avevano deciso di ascoltare i medici specializzati e di provare gli impianti cocleari.

“Non sapevo se mi avrebbero mai sentito dire ‘ti voglio bene’ o se avrebbero mai udito le loro stesse voci“, ha raccontato Felicia, emozionandosi. “È davvero un miracolo: prima non percepivano alcun suono e ora, all’improvviso, sono in grado di ascoltarci, di essere partecipi a quello che facciamo e diciamo. È stata un’esperienza magica“. Ha aggiunto la donna piena di gioia.

Altrettanto commovente è come Silas, il fratello maggiore, si preoccupi del più piccolino Isaiah: “si assume la ‘responsabilità’ di garantire che i processori del suo fratellino siano sempre accesi e funzionanti, è dolcissimo!” Riportano i genitori.

Condividere la loro esperienza sui social è per questa famiglia molto importante: intendono incoraggiare e sostenere tutte quelle persone che hanno riscontrato simili difficoltà per fargli sapere che c’è sempre una speranza.