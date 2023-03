‘1992-2022 In ascolto’, trent’anni di ATiDU al Lac

PUBBLICITA

Nella Sala 3, venerdì 3 marzo alle 17.30, la presentazione del libro dell’associazione, ponte importante tra udenti e non udenti

ATiDU, associazione che dal 1992 si è posta in ascolto delle persone con difficoltà uditive, diventando ponte importante tra udenti e non udenti, presenta ‘1992-2022 In ascolto’, un libro celebrativo dei suoi trent’anni di vita, nel quale ripercorre la sua nascita, raccoglie testimonianze e gli articoli di archivio pubblicati sulla rivista Info ATiDU e sulla rivista terza età.

Ad alcuni autori del territorio, l’associazione ha chiesto di affrontare il tema della sordità da un punto di vista più narrativo. Sono nati così cinque racconti con la stessa tematica ma con ascolti diversi. Il 3 marzo alle 17.30, nella Sala 3 del Lac a Lugano, ‘1992-2022 In ascolto’ viene presentato, insieme all’autrice Maria Grazia Buletti, con l’intervento del consigliere di Stato Raffaele De Rosa, direttore del Dss, e attraverso una chiacchierata con gli autori Allen Scrigner e Fabio Andina, Bruno Bazzucchi, Chiara Pelossi, Daniela e Petros Michalopoulos, Cinzia Santo.

Gradito l’annuncio della presenza scrivendo a info@atidu.ch oppure chiamando lo 091 857 15 32.