Perché Babbo Natale ha commosso questo giovane non udente?

di Ricardo Sanches

Probabilmente avrete già spiegato ai vostri figli che Babbo Natale sa tutto: dove abitano i bambini, se si sono comportati bene durante l’anno, se hanno fatto i capricci… A volte, però, non insegniamo che il buon vecchietto conosce anche la lingua dei segni.

È stato proprio questo il motivo per cui il Babbo Natale di un centro commerciale di Brasília (Brasile) ha sorpreso un giovane non udente. La professoressa del ragazzo ha filmato la sua reazione emozionata incontrando per la prima volta un Babbo Natale che sapeva conversare in Libras, la lingua dei segni brasiliana.

Il video è stato visualizzato già più di 1,6 milioni di volte.

In un altro video, il buon vecchietto ha trasmesso un messaggio importante al ragazzo:

“Buon Natale! Dio effonda benedizioni nella tua vita e in quella della tua famiglia. Sii forte, deciso e capace. Puoi crescere e svilupparti… Si può! Studiare poco e fare cose semplici? No! Cerca di superarti. Persegui l’obiettivo più elevato. Sei capace! Sei intelligente, capito?”

Il gesto di inclusione del centro commerciale è stato lodato dai followers della professoressa. “È uno scambio d’amore e di affetto incredibile”, ha scritto un’utente. “È la gioia della vera inclusione”.